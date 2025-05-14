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Главное за день: Украина вводит статус депортированных детей. Россия сформировала делегацию для переговоров в Стамбуле

14 мая 2025, 23:24

Главное за день: Украина вводит статус депортированных детей. Россия сформировала делегацию для переговоров в Стамбуле

Политика

В состав делегации России на переговорах в Стамбуле 15 мая вошли Мединский, Галузин, Фомин и Костюков, сообщило госагентство ТАСС со ссылкой на Кремль. Будет ли в составе делегации Путин, не сообщается.

Зеленский считает, что с главой Кремля Владимиром Путиным невозможно сейчас прийти к согласию по всем вопросам. Однако, по его словам, стороны должны найти формат для прекращения войны.

Экономика

ЕС собирается прекратить действие льготного беспошлинного режима, введенного для Украины в дополнение к соглашению о свободной торговле в 2022 году после начала полномасштабной войны. Этот режим позволяет ввозить большинство украинских товаров в ЕС без взимания пошлин. Срок действия режима истекает через три недели, 6 июня 2025 года.

Общество

В оккупированном Мариуполе большое число бездомных собак. Для решения проблемы оккупанты привлекут Московский зоопарк.

Верховная Рада одобрила решение о принятии изменений в Закон Украины «Об охране детства», касающийся защиты депортированных, насильно перемещенных детей. В Законе появится определение «депортированный, принудительно перемещенный ребенок».

Народные депутаты поддержали обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении украинской журналистке Виктории Рощиний звания Героя Украины.

Германия арестовала трех граждан Украины по подозрению в шпионаже на Россию и участии в заговоре, связанном с отправкой посылок со взрывными устройствами.

Боевые действия

Армия РФ обстреляла поселок под Константиновкой, погибли два человека, повреждены три дома. Еще один пострадавший – в Константиновке, авиаудар значительно повредил городскую инфраструктуру. Один человек погиб, семеро получили ранения в результате ракетного удара российских войск по промышленному объекту в Сумской громаде.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Россия собирает достаточное количество сил для того, чтобы компенсировать потери на войне. В то же время российские власти стремились достичь ежемесячного показателя мобилизованных в 50-60 тысяч в течение 2025 года. Плохо обученных новобранцев отправляют в изнурительные пехотные штурмы для достижения продвижения.

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