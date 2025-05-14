Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной в Стамбуле. Кто в него вошел

Глава Кремля Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили в Кремле.
В состав российской делегации вошли:
Напомним, что глава Кремля Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» и назначил дату возможной встречи – 15 мая в Стамбуле.
Позже Зеленский заявил о своей готовности в этот день прибыть в Турцию и лично встретиться с Путиным.
Однако в России начали говорить о якобы невозможности встречи Зеленского и Путина в Стамбуле.
В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключает возможности своего участия в переговорах Украины и России в Стамбуле.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил, будет ли Киев в Стамбуле говорить с кем-то из россиян, кроме Путина.