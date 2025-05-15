На фронте погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа

На войне погиб актёр и телеведущий Максим Нелипа. Фото со страницы Максима Радуцкого в Facebook

Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, звезда КВН, шоу «Танцы со звездами», «Кто там?» и других программ, в марте 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины: 12 мая он погиб на российско-украинской войне.

О смерти ведущего сообщил Максим Радуцкий на своей странице в Facebook в ночь на 15 мая.

«Макса больше нет», — написал он.

Информацию о гибели экс-ведущего и актера «Дизель Шоу» подтвердила также его жена Тамара Нелипа.

Подробностей относительно обстоятельств гибели Максима Нелипы пока не сообщают. Тамара Нелипа лишь отметила, что сейчас идет следствие обстоятельств его смерти.

В воинской части, где служил Нелипа в последнее время, отметили, что актера там назначили командиром.