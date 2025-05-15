На фронте погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа

Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, звезда КВН, шоу «Танцы со звездами», «Кто там?» и других программ, в марте 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины: 12 мая он погиб на российско-украинской войне.
О смерти ведущего сообщил Максим Радуцкий на своей странице в Facebook в ночь на 15 мая.
«Макса больше нет», — написал он.
Информацию о гибели экс-ведущего и актера «Дизель Шоу» подтвердила также его жена Тамара Нелипа.
Подробностей относительно обстоятельств гибели Максима Нелипы пока не сообщают. Тамара Нелипа лишь отметила, что сейчас идет следствие обстоятельств его смерти.
В воинской части, где служил Нелипа в последнее время, отметили, что актера там назначили командиром.
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