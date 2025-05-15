Российская делегация прибыла в Стамбул

Аэропорт Ататюрка в Стамбуле: сюда сегодня утром прибыл самолёт с российской делегацией на переговоры. Иллюстративное фото

Самолет с членами российской делегации прилетел в Турцию утром и приземлился в аэропорту Ататюрка, сообщают Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источник.

РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник пишут, что начало переговоров планируется на 10:00.

По словам собеседника РИА Новости, переговоры с украинской стороной пройдут «там же, где и три года назад» — то есть в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Источник Интерфакса при этом говорит, что время начала переговоров «пока не определено».

Напомним, ранее глава Кремля Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили в Кремле.

В состав российской делегации вошли: Владимир Мединский – помощник главы Кремля и глава делегации; Михаил Галузин– заместитель министра иностранных дел России; Игорь Костюков – начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ; Александр Фомин – заместитель министра обороны России.