ГУР Украины представило новейшие морские дроны серии «Магура»

14 мая 2025 года в Киеве начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов вместе с командой специалистов спецслужбы впервые представили серию ударных морских дронов Magura.
В рамках презентации были показаны следующие модели:
По данным ГУР, в течение двух лет боевого применения различных модификаций дронов Magura бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили 15 из 17 пораженных целей, среди которых: два вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, а также крупные корабли Черноморского флота России, включая «Сергей Котов», «Ивановец» и «Цезарь Куников». Общий ущерб врагу оценивается более чем в полмиллиарда долларов.
«Смело можно сказать, что ГУР МО Украины и Group 13 вытеснили Черноморский флот РФ в пункты их базирования. Враг скован в своих действиях и не выполняет задачи по назначению», — заявил Буданов.
ГУР продолжает разработку новых модификаций дронов «Магура», которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях.
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