ГУР Украины представило новейшие морские дроны серии «Магура»

Дроны серии «Магура». Фото: ГУР

14 мая 2025 года в Киеве начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов вместе с командой специалистов спецслужбы впервые представили серию ударных морских дронов Magura.

В рамках презентации были показаны следующие модели:

Magura V5 — «киллерка» кораблей Черноморского флота России;

Magura V6P — многофункциональная платформа для разведки и атак;

Magura V7 — дрон-ракетоноситель, который впервые в истории уничтожил вражеский боевой самолет;

Magura V7 с боевым пулеметным модулем.

По данным ГУР, в течение двух лет боевого применения различных модификаций дронов Magura бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили 15 из 17 пораженных целей, среди которых: два вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, а также крупные корабли Черноморского флота России, включая «Сергей Котов», «Ивановец» и «Цезарь Куников». Общий ущерб врагу оценивается более чем в полмиллиарда долларов.



«Смело можно сказать, что ГУР МО Украины и Group 13 вытеснили Черноморский флот РФ в пункты их базирования. Враг скован в своих действиях и не выполняет задачи по назначению», — заявил Буданов.



ГУР продолжает разработку новых модификаций дронов «Магура», которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях.