В Стамбуле украинская делегация намерена обсуждать только 30-дневное прекращение огня — СМИ

В Стамбуле сегодня пройдет встреча украинской и российской делегаций впервые с марта 2022 года

В Стамбуле украинская делегация встретится с российской командой только для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщают The Wall Street Journal и «Суспільне» со ссылкой на источник.

Состав украинской делегации при этом официально еще не был объявлен, отмечает «Суспільне».

Российскую делегацию возглавил помощник главы Кремля Владимир Мединский, в ее состав вошли также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Решение Путина отправить чиновников низшего звена «исключило возможность любого прорыва» на переговорах, говорят западные дипломаты, с которыми пообщался WSJ.

По их словам, назначив Мединского главой делегации, Путин дал понять, что не желает уступать и преследует те же цели, что и в 2022 году: конец Украины как суверенного государства, способного защитить себя.

Ранее сообщалось, что сегодня утром самолет с российской делегации прибыл в аэропорт Стамбула.