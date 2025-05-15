ВСУ сорвали массированное наступление РФ на Новопавловском направлении — Наев

Генерал-лейтенант Сергей Наев в центре. Фото: Facebook

В Донецкой области оккупанты продолжают активные штурмы на Новопавловском и Покровском направлениях, несмотря на значительные потери. Об этом сообщил командир тактической группы генерал-лейтенант Сергей Наев.



«Каждый день под вражеским огнем находятся населенные пункты Днепроэнергия, Богатырь, Разлив, Троицкое и Котляровка. Враг не отступает, но мы удерживаем оборону и ломаем его планы», — заявил Наев.



По его словам, благодаря четко выстроенной обороне тактической группы «Угледар» и слаженной работе с командирами бригад, ВСУ смогли удержать позиции и даже улучшить тактическое положение на трех направлениях. Потери украинских сил снижены на 15%.

Удары по технике РФ.

Наев отметил, что особенно ожесточенные бои развернулись во время последнего массированного наступления врага на Новопавловском направлении. Враг задействовал колонны из пяти танков, 12 бронемашин и 25 мотоциклов, атакуя с трех направлений.



«Наша аэроразведка обнаружила их колонны за 5-10 километров до начала атаки. Мы превратили их бронетехнику в горящие обломки. В результате огневого удара и работы дронов-камикадзе уничтожено более 70 оккупантов, 2 танка, 6 бронемашин, 2 автомобиля и 14 мотоциклов. Враг был разбит вдребезги!», — подчеркнул Наев.

Напомним, оккупационные войска РФ закрепились на окраинах Богатыря и готовят наступление.