Один человек погиб, пятеро ранены в результате российских обстрелов Донецкой области за сутки — ОВА

За прошедшие сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом утром 15 мая сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его данным, в результате вражеских атак погиб один человек, еще пять получили ранения.
«В Торском Лиманской громады погиб один человек. В Ялте Комарской громады ранены двое. Также есть пострадавшие в Боковом, Степановке и Константиновке», — отметил Филашкин.
Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Константиновке — повреждены жилые дома, админздания, предприятия, газопроводы и автомобили.
Также пострадали Иванополье, Северск, Александро-Калиново, Яблоновка и Долгая Балка.
Из прифронтовых районов эвакуировано 155 человек, включая 51 ребенка, отметил начальник ОВА.
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