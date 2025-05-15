Один человек погиб, пятеро ранены в результате российских обстрелов Донецкой области за сутки — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 14 мая. Фото: ОВА

За прошедшие сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом утром 15 мая сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его данным, в результате вражеских атак погиб один человек, еще пять получили ранения.

«В Торском Лиманской громады погиб один человек. В Ялте Комарской громады ранены двое. Также есть пострадавшие в Боковом, Степановке и Константиновке», — отметил Филашкин.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Константиновке — повреждены жилые дома, админздания, предприятия, газопроводы и автомобили.

Также пострадали Иванополье, Северск, Александро-Калиново, Яблоновка и Долгая Балка.

Из прифронтовых районов эвакуировано 155 человек, включая 51 ребенка, отметил начальник ОВА.