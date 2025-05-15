Армия РФ разрушает Покровск, а на подступах к городу фиксируется постоянная угроза дронов

Сетка от дронов по дороге к Покровску. Фото: кадр из видео

По дороге на Покровск есть участки, где установлена защитная сетка от дронов — благодаря этому транспорт может передвигаться относительно безопасно. Однако как только техника покидает защищённый участок, детектор вражеских дронов «Цукорок» моментально реагирует, предупреждая об угрозе с воздуха. Об этом сообщила украинская волонтёрка Яна Східна в соцсети X.

дорога на Покровськ



так, є деякі ділянки де зробили сітку і ти трошки можеш їхати з таким лицем але як тільки виїхав з поворотіка і цукорок мразь одразу пищить



а на обочинах побитих авто тільки більшає… pic.twitter.com/wqhR8AGp4M — яна східна (@jana_skhidna) May 14, 2025



«На обочинах побитых авто только прибавляется», — добавляет она, описывая последствия постоянных обстрелов.



На опубликованных ею фото, сделанных 14 мая, — разрушенные дома и многоэтажки в Покровске, где ранее жили местные жители.

Разрушенные РФ жилые дома в Покровске.

«Так выглядят микрорайоны», — отмечает волонтёрка.

Ранее сообщалось, что российские дроны активно атакуют украинскую логистику на Донецком направлении, что затрудняет доставку боекомплектов и эвакуацию раненых.