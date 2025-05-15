Армия РФ разрушает Покровск, а на подступах к городу фиксируется постоянная угроза дронов

По дороге на Покровск есть участки, где установлена защитная сетка от дронов — благодаря этому транспорт может передвигаться относительно безопасно. Однако как только техника покидает защищённый участок, детектор вражеских дронов «Цукорок» моментально реагирует, предупреждая об угрозе с воздуха. Об этом сообщила украинская волонтёрка Яна Східна в соцсети X.
дорога на Покровськ— яна східна (@jana_skhidna) May 14, 2025
так, є деякі ділянки де зробили сітку і ти трошки можеш їхати з таким лицем але як тільки виїхав з поворотіка і цукорок мразь одразу пищить
а на обочинах побитих авто тільки більшає… pic.twitter.com/wqhR8AGp4M
«На обочинах побитых авто только прибавляется», — добавляет она, описывая последствия постоянных обстрелов.
На опубликованных ею фото, сделанных 14 мая, — разрушенные дома и многоэтажки в Покровске, где ранее жили местные жители.
Разрушенные РФ жилые дома в Покровске.
«Так выглядят микрорайоны», — отмечает волонтёрка.
Ранее сообщалось, что российские дроны активно атакуют украинскую логистику на Донецком направлении, что затрудняет доставку боекомплектов и эвакуацию раненых.
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