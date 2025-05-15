Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции — МИД РФ

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по инициативе Турции переговоры между российской и украинской делегациями перенесены на вторую половину дня

На вторую половину дня 15 мая перенесены переговоры между украинской и российской делегацией в Стамбуле. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что это сделано по инициативе Турции.

Ранее российские госагентства сообщали, что начало переговоров намечено на 10:00.

В украинском Центре противодействия дезинформации заявили, что время начала переговоров в Стамбуле не запланировано, а российская сторона, вероятно, хочет «манипулировать темой переговоров».

Ранее сообщалось, что в Стамбуле украинская делегация встретится с российской командой только для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать 30-дневное прекращение огня.