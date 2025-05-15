Представитель МИД РФ назвала Зеленского «клоуном и неудачником»

«Клоуном и неудачником» назвала президента Украины представитель российского МИДа Мария Захарова. Фото: ТАСС

Спикер российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского про «бутафорский уровень» российской делегации.

«О заслуженных людях говорит клоун и неудачник с неизвестным образованием», — заявила она.

Также на брифинге Захарова сказала, что Европа «настроена на продолжение и эскалацию боевых действий» в Украине, а в Киеве «не помышляют об установлении мира».

«Территория Украины уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговорный процесс», — заявила спикер российского МИДа.

Напомним, президент Украины ранее назвал «бутафорской» делегацию РФ во главе с Мединским. Он заявил это по прилету в Анкару.

«Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений», – сказал Зеленский.

Он также озвучил состав украинской делегации на переговорах в Турции.

«Делегация у нас на самом высоком уровне. МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру», — заявил Зеленский.

Он также подтвердил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом, которая, по его словам, может занять несколько часов.

Ранее в российском МИД заявили, что российская делегация в Стамбуле «получила инструкции о нацеленности на долгосрочный мир в Украине».