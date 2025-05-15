Солдат РФ разбился насмерть, пытаясь перепрыгнуть танковый ров

Солдат РФ не смог перепрыгнуть танковый ров на мотоцикле. Кадр из видео

Солдат российской армии погиб при попытке перепрыгнуть танковый ров на мотоцикле. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал RST.



Ранее Силы обороны Украины отбили один из крупнейших штурмов российских войск с применением мотоциклов на Покровском направлении. Атака длилась более семи часов.



За прошедшие сутки потери российских сил составили 1220 человек. Также украинские военные уничтожили восемь танков, 13 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО и вертолёт.

Кроме того, ВСУ сбили 140 БпЛА оперативно-тактического уровня и уничтожили 165 единиц автомобильной и восемь единиц специальной техники.