В Севастополе эвакуируют имущество 810-й бригады морпехов РФ

Казармы 810-й бригады РФ в Севастополе. Фото: АТЕШ

В Севастополе зафиксирован вывоз имущества из пункта постоянной дислокации 810-й бригады морской пехоты РФ. Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» в своём Telegram-канале.

Казармы 810-й бригады РФ в Севастополе. Фото: АТЕШ

По данным агентов, на территорию военной части прибывают автобусы, а российские военные активно эвакуируют имущество из административных зданий и казарм.



Партизаны предполагают, что эвакуация может быть связана с высоким риском удара по объекту.

Казармы 810-й бригады РФ в Севастополе. Фото: АТЕШ

«Пустые казармы — ещё одно подтверждение того, что оккупанты принимают меры безопасности», — заявили в «АТЕШ».

Ранее военнослужащие 810-й бригады морской пехоты в Севастополе пытались перевестись в другие подразделения, опасаясь отправки в Курскую область.