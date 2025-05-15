За сотрудничество с агрессором будут судить освобожденного из плена украинского военного

Освобожденного из плена украинского военного Бобылева (на фото справа) будут судить за сотрудничество с захватчиками. Фото с Instagram-аккаунта Виктора Лахно

Украинского военнослужащего Максима Бобылева, которого вернули из российского плена в июле 2024 года, подозревают в сотрудничестве с РФ и жестоком обращении с военнопленными в колонии. Об этом сообщает издание «Судебный репортер».

Отмечается, что судить его будут в Киеве. В настоящее время он находится в СИЗО.

По версии следствия, Бобылев участвовал в так называемой «приемке» пленных: их заставляли полностью раздеться, стать к стене, после чего беспричинно избивали резиновыми дубинками.

Другие пленные говорят, что Бобылев сотрудничал с россиянами в плену, причастен к избиению бойцов «Азова» и хотел получить гражданство РФ, пишет издание.

Из российского плена в июле 2024 года вернулись 95 военных, в том числе бойцы Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, а также пограничники.

Президент Зеленский обнародовал фотографии военнослужащих, завернутых в сине-желтые флаги.

Как пишет издание, скандал разгорелся почти сразу. Бывший военнопленный Виктор «Аист» Лахно начал писать в Instagram, что один из освобожденных, а именно Максим Бобылев, сотрудничал с администрацией колонии, где держали и пытали пленных. Он также не хотел обмениваться и отказывался от гражданства Украины. В сториз Лахно публиковал также свидетельства других людей.

18 июля 2024 года СБУ зарегистрировала уголовное производство. Ситуация обсуждалась в СМИ. Звучали разные версии. В том числе, что Россия умышленно обменяла «изменника», чтобы «спровоцировать ИПСО разного характера» и показать, что в Украине судят уволенного воина после обмена.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов уверял «Радио Свобода», что украинские спецслужбы «видят и отслеживают эту историю».

«Речь идет о военнослужащем, который официально был пленным и изъявил желание вернуться в Украину. Государство возвращает всех и каждого – это наш принцип. Если есть факты, нуждающиеся в проверке, то такая работа должна проводиться», — объяснял Юсов.

Через три недели Бобылева задержали по подозрению в нарушении законов и обычаев войны — жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц. С тех пор он находится под стражей, отмечает издание.