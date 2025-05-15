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Трамп заявил, что без его встречи с Путиным никакого прогресса в переговорах не будет

15 мая 2025, 16:31

Трамп заявил, что без его встречи с Путиным никакого прогресса в переговорах не будет

Президент США Дональд Трамп. Фото: NPR Президент США Дональд Трамп. Фото: NPR

Дональд Трамп заявил, что никакого движения в мирных переговорах не будет без его встречи с Путиным. Об этом сегодня сообщает Reuters.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал президент США журналистам на борту президентского самолета в Дубае.

«С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о составе российской делегации. 

Трамп заявил, что не разочарован составом российской делегации, но что без его личной встречи с Путиным ничего не решится.

«Послушайте, ничего не сдвинется с мертвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдет до нашей личной встречи. А встречаться придётся — потому что слишком много людей погибает», — заявил Дональд Трамп.

В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что США добавили к мирному предложению идею возобновить работу по безопасности в рамках Совета Россия – НАТО, который фактически прекратил свою деятельность после начала боевых действий в Украине в 2022 году.

Этот план, в частности, предполагает признание российского контроля над Крымом и снятие американских санкций, наложенных на Россию из-за войны. Украина, согласно плану США, получит гарантии безопасности и возможность развивать свои вооруженные силы, напоминает Bloomberg.

Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году. Его целью было заявлено развитие сотрудничества и координация военно-политических действий между РФ и государствами-членами НАТО. Работа совета приостанавливалась в 2008 году после войны в Южной Осетии, а также после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Последнее на настоящий момент заседание Совета Россия — НАТО состоялось в январе 2022 года. В 2008–2011 годах постоянным представителем России при НАТО был Дмитрий Рогозин.

О планах встречи Трампа с Путиным ничего неизвестно; по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, пока этот вопрос не поднимался.

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