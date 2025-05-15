На передовой появились новые муляжи вооружений

Великобритания отправляет в Украину ложные танки и системы ПВО, чтобы сбить с толку российские войска, пишет The Times.



Уточняется, что их можно собрать на линии фронта за считанные часы и использовать с целью заставить врага тратить огневую мощь впустую.

Чтобы получить реалистичные макеты вооружения британские специалисты фотографируют настоящую военную технику, печатают изображения на спецносителе, пакуют элементы и отсылают в Украину.

Наши защитники быстро монтируют макеты и выставляют их на передовой.

Из-за усовершенствованных систем постоянного спутникового и дронового наблюдения надувные муляжи танков уже устарели и не работают. А новые макеты стали рентабельным способом защиты настоящего вооружения.