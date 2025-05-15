Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

На передовой появились новые муляжи вооружений

15 мая 2025, 18:31

На передовой появились новые муляжи вооружений

На передовой появились новые муляжи вооружений

Великобритания отправляет в Украину ложные танки и системы ПВО, чтобы сбить с толку российские войска, пишет The Times.

Уточняется, что их можно собрать на линии фронта за считанные часы и использовать с целью заставить врага тратить огневую мощь впустую.
Чтобы получить реалистичные макеты вооружения британские специалисты фотографируют настоящую военную технику, печатают изображения на спецносителе, пакуют элементы и отсылают в Украину.

Наши защитники быстро монтируют макеты и выставляют их на передовой.

Из-за усовершенствованных систем постоянного спутникового и дронового наблюдения надувные муляжи танков уже устарели и не работают. А новые макеты стали рентабельным способом защиты настоящего вооружения.

ТЕГИ

Места
Украина-Великобритания
Прочее
Вооружение Передовая
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:06
В оккупации: Балицкий остался без зама
17:37
Оккупированная память — журналисты посчитали всех Сталиных на захваченных Россией территориях
14:08
В Севастополе эвакуируют имущество 810-й бригады морпехов РФ
23:24
Главное за день: Украина вводит статус депортированных детей. Россия сформировала делегацию для переговоров в Стамбуле
17:03
К решению проблемы с бродячими собаками в оккупированном Мариуполе привлекли Московский зоопарк
16:23
«Начальник» таможенного поста «Старобельск» заочно приговорен к 15 годам с конфискацией имущества
10:54
В оккупированном Мариуполе при съемках фильма повредили оптоволоконный кабель связи
09:38
Захватчики не собираются восстанавливать разбомбленный ими же роддом в оккупированном Мариуполе
08:22
В Крыму отели заставляют бронировать номера для военных на лето
23:00
Главное за день: Посланники Трампа летят в Стамбул. Россия снижает удары по Украине
16:30
В школах Мелитополя старшеклассников готовят к службе в армии
12:58
Из-за аварии в ряде городов оккупированной Донетчины сократят подачу воды
12:12
Украинские дроны атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
11:53
В Луганске отключили мобильную связь во время «празднований» 12 мая
23:24
Главное за день: В РФ отказались ехать на переговоры в Турцию. Удар по Сумщине
14:22
Экс-глава группировки «ДНР» призвал военных к мятежу в случае заморозки войны
12:02
В оккупированной части Запорожской области изменили комендантский час
23:00
Главное за день: Переговоры в Турции назначены на 15 мая. Как граждане Таджикистана оказываются на войне
16:30
В Мариуполе забивают баранов посреди многоэтажек: «Русский мир» в действии
15:55
В Симферополе запустили фейковое медиа «Таврия» на украденном оборудовании из Херсона
все новости
21:12
Российская команда не соответствует переговорному уровню — Марко Рубио
20:59
В Минобороны РФ заявили о захвате Торского под Лиманом: в DeepState опровергли
20:47
На Покровском направлении дроны ВСУ уничтожили технику врага
20:33
Армия РФ обстреляла поселок под Добропольем: возник пожар на предприятии, есть раненый
20:17
Путин меняет главнокомандующего Сухопутными войсками
20:08
В ВСУ ответили, где сосредоточена основная активность российской авиации на Донбассе
20:06
В оккупации: Балицкий остался без зама
19:50
Зеленский заявил, что дискуссии о статусе оккупированных территорий невозможны
19:09
В Резерв+ появились новые отсрочки
19:01
Войска России трижды атаковали Константиновку: повреждены дома, есть раненый
18:31
На передовой появились новые муляжи вооружений
18:30
Глава делегации РФ назвал задачу прямых переговоров с Украиной в Стамбуле
17:37
Оккупированная память — журналисты посчитали всех Сталиных на захваченных Россией территориях
17:19
Воздушные силы ВСУ нанесли рекордный по дальности удар по командному пункту РФ в Лисичанске
17:10
У кременчугских кинологов полиции пополнение — в сеть выложили будущего профи
16:54
Сумская громада под угрозой удара: жителей призывают укрыться
16:40
ВСУ продвинулись на Покровском направлении – ISW
16:31
Трамп заявил, что без его встречи с Путиным никакого прогресса в переговорах не будет
15:42
За сотрудничество с агрессором будут судить освобожденного из плена украинского военного
15:23
В Херсоне обстреляли приют для животных: есть погибшие и раненые
все новости
ВИДЕО
Удар по КП оккупантов. Фото: кадр из видео Воздушные силы ВСУ нанесли рекордный по дальности удар по командному пункту РФ в Лисичанске
15 мая, 17:19
Удар РФ по приюту животных в Херсоне. Фото: UAnimals В Херсоне обстреляли приют для животных: есть погибшие и раненые
15 мая, 15:23
Солдат РФ не смог перепрыгнуть танковый ров на мотоцикле. Кадр из видео Солдат РФ разбился насмерть, пытаясь перепрыгнуть танковый ров
15 мая, 13:45
«Клоуном и неудачником» назвала президента Украины представитель российского МИДа Мария Захарова. Фото: ТАСС Представитель МИД РФ назвала Зеленского «клоуном и неудачником»
15 мая, 13:24
Пожар после удара БПЛА. Фото: ГСЧС Спасатели ликвидируют последствия удара дронами РФ в Сумской области
15 мая, 12:55
Сетка от дронов по дороге к Покровску. Фото: кадр из видео Армия РФ разрушает Покровск, а на подступах к городу фиксируется постоянная угроза дронов
15 мая, 11:53

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор