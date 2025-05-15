Войска России трижды атаковали Константиновку: повреждены дома, есть раненый

15 мая российская армия три раза ударила по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



Первый обстрел произошел в 09:35. ВС РФ атаковали город ударным беспилотником самолетного типа «Молния-1». Поврежден многоэтажный дом. Без пострадавших.



Второй удар с 10:10 по 10:20 оккупанты нанесли из ствольной артиллерии. В результате обстрела ранен один человек.



Третью атаку в 10:40 россияне совершили FPV-дроном. Поврежден фасад дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что 13 мая армия РФ обстреляла поселок Бересток на Донетчине, в результате чего погибли два человека, тело женщины доставали из-под завалов.