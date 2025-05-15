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В Резерв+ появились новые отсрочки

15 мая 2025, 19:09

В Резерв+ появились новые отсрочки

В обновлении приложения Резерв+ добавились две новые отсрочки для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Чтобы оформить отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию — и впоследствии придет уведомление с результатом.

«Наша цель — чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, которые предусмотрены законом. И мы постепенно к этому движемся — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее информации, на финальной стадии появление в Резерв+ двух сервисов. Первый — отображение данных об инвалидности, а именно группы. Второй — отображение причин нарушения правил воинского учета.

Ранее в приложении отображалось только сообщение о самом факте, а теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил. Например, не обновил данные или не явился по повестке.

Напомним, в марте в приложении Резерв+ появилась информация о дате прибытия на медицинский осмотр военнообязанного гражданина.

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