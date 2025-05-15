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Зеленский заявил, что дискуссии о статусе оккупированных территорий невозможны

15 мая 2025, 19:50

Зеленский заявил, что дискуссии о статусе оккупированных территорий невозможны

Зеленский и Эрдоган. Фото: Офис президента Украины Зеленский и Эрдоган. Фото: Офис президента Украины

Территориальная целостность государства закреплена в Конституции, поэтому никакие дискуссии о статусе временно оккупированных территорий, в частности Крыма, невозможны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает Укринформ.

«Крым — это часть нашего государства. И Турция, слава Богу, поддерживает эту позицию, понимает ее, придерживается Устава ООН и признает: Крым — это Украина, это украинский полуостров. Президент Эрдоган всегда начинает наш разговор именно с этого вопроса. Когда мы говорим о территориальной целостности Украины, он повторяет: "Я еще раз подтверждаю — мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы не признаем временно оккупированные территории российскими. Крым — украинский". Он всегда об этом говорит, и я ему за это благодарен. Это моя позиция. Это его позиция. И такая же позиция — у большинства мира», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы — это противоречит Конституции.

Ранее мы сообщали, что глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле как продолжение «мирного процесса», который был прерван весной 2022 года. 

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