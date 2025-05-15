В оккупации: Балицкий остался без зама

В сети появилось сообщение так называемого «главы» временно оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого об уходе с поста его заместителя Антона Тицкого. Причиной назван переход на другое место работы.



О Тицком известно, что он 1990 г.р., окончил Киевский университет туризма, экономики и права. С 14 лет был активистом пророссийского движения в Крыму, баллотировался в народные депутаты Украины.



Тицкий принимал активное участие в формировании так называемых отрядов самообороны в Крыму, а также организовывал фейковый референдум в 2014 году. Был внештатным советником «главы» Крыма Сергея Аксенова.



С 2022 по 2024 год занимал пост «министра по молодежной политике» оккупационной власти на ВОТ Запорожской области.



В 2024 году пошел на повышение в замы к Балицкому.



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