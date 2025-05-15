Пилоты дронов уничтожили танковые колонны и штурмовые группы россиян под Покровском: в НГУ показали видео

Уничтоженная российская колонна танков на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Отряд беспилотных систем «Тайфун» НГУ отработал по живой силе и технике российской армии на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.



В результате поражены танковые колонны, пушки, бронетехника, штурмовые мотоциклетные группы, автомобили с личным составом и пехота.



«Последняя неделя стала особенно результативной для подразделения: экипажи умело обходят РЭБ, работают по незащищенным участкам техники, нанося врагу все большие потери», – отметили в НГУ.

Напомним, что ВСУ дронами уничтожили российские танки на Новопавловском направлении.