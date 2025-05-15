Сырский назвал, сколько российских солдат воюет против Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украина рассчитывает на достижение справедливого мира, но активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 километров. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя.



«Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери», – отметил главком.

Напомним, что Россия наступает на всех направлениях фронта, главное – Сумское.