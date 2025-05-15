Враг неудачно штурмовал север Харьковщины

Накануне «переговоров» российская армия осуществила попытку атаковать подразделения штурмовиков 92-й бригады.

Утром 15 мая враг, задействовав бронетехнику, личный состав, на мотоциклах и квадроциклах пошел на штурм.

Военная операция для российских подразделений оказалась самоубийственной. Техника подорвалась на минах, личный состав ликвидирован артиллерией и сожжен дронами.

Наши защитники также успешно сбили российские дроны.

Все подразделения 92-й ОШБр отработали на отлично.

Штурм россиян еще раз подтверждает версию, что, прикрываясь переговорами, враг готовится к более массированному наступлению, подчеркивается в сообщении.