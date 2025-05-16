Штурмовики ВСУ ликвидировали группу российских пехотинцев за 15 минут

Удар по российским пехотинцам. Фото: кадр из видео

Четверо российских пехотинцев попытались прорваться через линию обороны украинских сил, организовав засаду и ожидая подходящего момента для атаки. Об этом сообщили в пресс-центре 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ.



Группу оккупантов обнаружила аэроразведка Alliance Division 225, которая передала данные о перемещении врага. Украинские пехотинцы заняли фланговые позиции и открыли огонь, не дав противнику возможности сменить местоположение до удара.



На помощь прибыли FPV-дроны и тяжелый бомбер, которые совместно с подразделениями батальона нанесли удар по месту скопления врага.







«Результат: ликвидация всей группы за 15 минут. Потери противника — 4 уничтожены. Наши без потерь», — говорится в сообщении 225 ОШБ.

Сейчас РФ перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек.