СБУ заочно обвинила экс-капитана «Шахтера» в пособничестве РФ

Тимощук в игре за «Зенит» РФ. Фото: Оперативный ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору экс-капитану футбольного клуба «Шахтер» и бывшему игроку сборной Украины Анатолию Тимощуку. Об этом сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ».



С начала полномасштабного вторжения России Тимощук активно поддерживал российские войска и финансировал отдельные подразделения армии РФ. В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него персональные санкции, лишив его всех государственных наград.

Санкционный список СНБО.

Сейчас СБУ предъявила ему заочное обвинение по статье «Пособничество государству-агрессору», что предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Тимощук находится за пределами Украины, поэтому принимаются меры для его привлечения к уголовной ответственности.

Ранее бывший украинский футболист Анатолий Тимощук заявил, что выступает за мир и хочет, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.