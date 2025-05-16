СБУ заочно обвинила экс-капитана «Шахтера» в пособничестве РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору экс-капитану футбольного клуба «Шахтер» и бывшему игроку сборной Украины Анатолию Тимощуку. Об этом сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ».
С начала полномасштабного вторжения России Тимощук активно поддерживал российские войска и финансировал отдельные подразделения армии РФ. В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него персональные санкции, лишив его всех государственных наград.
Санкционный список СНБО.
Сейчас СБУ предъявила ему заочное обвинение по статье «Пособничество государству-агрессору», что предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Тимощук находится за пределами Украины, поэтому принимаются меры для его привлечения к уголовной ответственности.
Ранее бывший украинский футболист Анатолий Тимощук заявил, что выступает за мир и хочет, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.
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