В центре Константиновки российский дрон атаковал гражданский автомобиль: предположительно, есть погибшие

Сегодня днем российский беспилотник в центре Константиновки атаковал гражданский автомобиль. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

По неподтвержденным данным, в результате атаки есть погибшие.

К этому часу нет официальной информации о происшествии.

Напомним, 16 мая около 11:00 в городе Константиновка Донецкой области прогремели взрывы. Местные жители сообщали, что в одном из районов города вспыхнул сильный пожар. За несколько минут до взрывов мониторинговые каналы предупредили о пуске российских КАБов в сторону Константиновки.