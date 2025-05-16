В центре Константиновки российский дрон атаковал гражданский автомобиль: предположительно, есть погибшие

Сегодня днем российский беспилотник в центре Константиновки атаковал гражданский автомобиль. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
По неподтвержденным данным, в результате атаки есть погибшие.
К этому часу нет официальной информации о происшествии.
Напомним, 16 мая около 11:00 в городе Константиновка Донецкой области прогремели взрывы. Местные жители сообщали, что в одном из районов города вспыхнул сильный пожар. За несколько минут до взрывов мониторинговые каналы предупредили о пуске российских КАБов в сторону Константиновки.
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