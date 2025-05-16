ВСУ уничтожили пункт управления дронами РФ с помощью МиГ-29

Силы беспилотных систем помогли истребителю МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ нанести авиаудар по пункту управления вражескими БпЛА. Видео операции обнародовал телеграм-канал Flying Skull.
Украинские операторы дронов провели разведку и корректировку удара, что позволило истребителю успешно ликвидировать цель.
В течение прошедших суток ВСУ нанесли противнику значительные потери. По данным Генштаба:
Ситуация на фронте остается напряженной, но ВСУ продолжают успешно наносить удары по позициям оккупантов.
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