Два человека погибли, трое ранены из-за атак российских дронов по Константиновке днем 16 мая — прокуратура

Два человека погибли в результате удара российского дрона по центру Константиновки днем 16 мая. Фото: Донецкая областная прокуратура

В пятницу, 16 мая, в 11:30 войска РФ ударили по Константиновке дроном «Молния-1». Удар пришелся по автомобилю, в результате чего погиб 55-летний водитель. Также погиб мужчина 57 лет, находившийся возле укрытия.

Об этом сегодня сообщила Донецкая областная прокуратура.

«Кроме того, пострадали двое местных жительниц в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 11:45 россияне нанесли еще один удар FPV-дроном по Константиновке. В результате атаки 72-летняя женщина, находившаяся на рынке, получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, они доставлен в больницу, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что сегодня днем российский беспилотник в центре Константиновки атаковал гражданский автомобиль. Об этом очевидцы сообщали в соцсетях.