Россия потеряла десятки тысяч военных в боях за Торецк: более 15 000 солдат – без вести пропавшие – ВСУ

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

В городе Торецк Донецкой области ситуация сложная. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, российские войска за счет уничтожения украинских позиций продвигаются в городе.



«Враг при выявлении позиции Сил обороны пытается ее уничтожать всеми возможными средствами и способами. Однако на сегодняшний день имеем такую картину, что 132-я мотострелковая бригада ВС РФ, которая воюет против нас на том направлении, уже настолько истощена, что противник привлекает управление самого этого подразделения к штурмовым действиям. Среди личного состава противника сложилось такое уже мнение, что Торецк – это «дорога в одну сторону». Как и говорили представители 100-й механизированной бригады ВСУ – противник понес серьезные потери. И уже на сегодняшний день более 15 тысяч личного состава противника там считаются только без вести пропавшими. Ну, без вести пропавшие – это потенциально «200-е». Остальная часть личного состава, которая уничтожена в городе, уже измеряется десятками тысяч», – рассказал Запорожец.

Напомним, что ВСУ продвинулись под Торецком.