Три человека ранены, один погиб в результате российских обстрелов Донецкой области 15 мая — ОВА

По сообщению начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, российские войска 48 раз обстреляли населенные пункты области за последние сутки.
В результате обстрелов один человек погиб, трое получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.
«В Покровске и Константиновке ранены по одному человеку. В Ямполе и Новодмитровке — также по одному раненому. В Александро-Калиновом — один погибший», — сообщил Филашкин.
Под огнем оказались города и сёла Краматорского, Покровского и Бахмутского районов.
В Славянске, Краматорске и Ильиновке зафиксированы повреждения админзданий, электро- и газосетей, транспорта.
В Северске разрушено 8 домов.
Из прифронтовых районов эвакуированы 259 человек, в том числе 26 детей, сообщил начальник ОВА.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях