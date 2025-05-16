Три человека ранены, один погиб в результате российских обстрелов Донецкой области 15 мая — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 15 мая. Фото: ОВА

По сообщению начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, российские войска 48 раз обстреляли населенные пункты области за последние сутки.

В результате обстрелов один человек погиб, трое получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.

«В Покровске и Константиновке ранены по одному человеку. В Ямполе и Новодмитровке — также по одному раненому. В Александро-Калиновом — один погибший», — сообщил Филашкин.

Под огнем оказались города и сёла Краматорского, Покровского и Бахмутского районов.

В Славянске, Краматорске и Ильиновке зафиксированы повреждения админзданий, электро- и газосетей, транспорта.

В Северске разрушено 8 домов.

Из прифронтовых районов эвакуированы 259 человек, в том числе 26 детей, сообщил начальник ОВА.