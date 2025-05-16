Россия будет производить беспилотники на заводе в оккупированном Луганске. Что известно

Российский беспилотник «Орлан-10». Фото: «Ростех»

Россияне будут производить беспилотные системы на промышленной площадке тепловозостроительного завода в оккупированном Луганске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, производство дронов будет серийным.



«Там уверены, что серийный выпуск БПЛА «имеет большое будущее». Готовятся к долговременной войне и не скрывают этого», – отметил Харченко.

Напомним, что в захваченном Луганске собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи.