Россия будет производить беспилотники на заводе в оккупированном Луганске. Что известно

Россияне будут производить беспилотные системы на промышленной площадке тепловозостроительного завода в оккупированном Луганске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
По его словам, производство дронов будет серийным.
«Там уверены, что серийный выпуск БПЛА «имеет большое будущее». Готовятся к долговременной войне и не скрывают этого», – отметил Харченко.
Напомним, что в захваченном Луганске собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи.