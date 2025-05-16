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Россия усиливает атаки дронами с ИИ: на фронте до 50 вылетов в сутки

16 мая 2025, 16:56

Россия усиливает атаки дронами с ИИ: на фронте до 50 вылетов в сутки

Новый дрон РФ с ИИ. Фото: facebook Новый дрон РФ с ИИ. Фото: facebook

На всех фронтах фиксируется рост атак российских беспилотников нового типа, оснащенных системами искусственного интеллекта. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.

По его словам, ВСУ фиксируют до 30-50 вылетов таких дронов ежедневно на трех направлениях.

«Россияне ежедневно обучают искусственный интеллект в этих дронах. Например, на этой неделе они научились на опасных участках полета рыскать в воздухе — двигаться вверх и вниз, вправо и влево, затрудняя работу наших зенитных дронов», — отметил Бескрестнов.

Новый дрон РФ с ИИ. Фото: facebook

Благодаря ИИ, дроны могут обнаруживать военные машины, летая над трассами и выискивая цели внизу.

Бескрестнов обратился ко всем подразделениям ВСУ с призывами:

  • Передавать трофейные дроны для изучения: «Мы ищем способы противодействия. Пожалуйста, не продавайте трофеи — они могут спасти жизни сотен побратимов».
  • Докладывать о новых типах дронов: «Экипажи зенитных дронов, информируйте командование о фиксации новых типов беспилотников, даже если они не были сбиты».

Специалист также подчеркнул, что системы РЭБ малоэффективны против дронов с ИИ и призвал искать новые способы борьбы с этой угрозой.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны продолжают атаковать украинские территории всё дальше от линии фронта. 

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