Россия усиливает атаки дронами с ИИ: на фронте до 50 вылетов в сутки

На всех фронтах фиксируется рост атак российских беспилотников нового типа, оснащенных системами искусственного интеллекта. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.
По его словам, ВСУ фиксируют до 30-50 вылетов таких дронов ежедневно на трех направлениях.
«Россияне ежедневно обучают искусственный интеллект в этих дронах. Например, на этой неделе они научились на опасных участках полета рыскать в воздухе — двигаться вверх и вниз, вправо и влево, затрудняя работу наших зенитных дронов», — отметил Бескрестнов.
Новый дрон РФ с ИИ. Фото: facebook
Благодаря ИИ, дроны могут обнаруживать военные машины, летая над трассами и выискивая цели внизу.
Бескрестнов обратился ко всем подразделениям ВСУ с призывами:
Специалист также подчеркнул, что системы РЭБ малоэффективны против дронов с ИИ и призвал искать новые способы борьбы с этой угрозой.
Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны продолжают атаковать украинские территории всё дальше от линии фронта.
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