Бывшая посол США в Украине объяснила, почему ушла с должности

Экс-посол США в Украине Бриджит Бринк прямо заявила, что оставила должность из-за внешней политики Трампа.

«С самого начала политика Трампа заключалась в давлении на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку», — написала бывшая посол в издании Detroit Free Press.

Она отметила, что не может «оставаться в стороне, когда в стране вторжение, демократия под бомбардировками, а гибель детей остается безнаказанной».

«Мир любой ценой — это не совсем мир, а умиротворение… Оно приводит к новым войнам и страданиям», — подчеркнула Бринк.