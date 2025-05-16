МиГ-29 ВСУ уничтожил штурмовые группы РФ в руинах дома

МиГ-29 ВСУ нанес удар по дому с оккупантами. Фото: кадр из видео

МиГ-29 Воздушных Сил Украины нанес авиаудар по штурмовым группам российских оккупантов, которые скрывались в руинах дома. Об этом сообщает блог пилотов ВСУ «Соняшник».



Украинская авиация применила высокоточные боеприпасы GBU-62, выпустив по меньшей мере две управляемые бомбы.



«После точного попадания укрытие противника сложилось, как карточный домик», — говорится в сообщении.



Операция стала очередным примером использования высокоточного вооружения для ликвидации скоплений противника в урбанизированной местности.



Ранее Воздушные силы ВСУ нанесли рекордный по дальности удар по командному пункту РФ в Лисичанске.

Напомним, экипаж Су-27 с помощью высокоточной бомбы GBU-62 уничтожил российскую переправу.