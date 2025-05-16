Макрон о России: Не хочет мира — получит санкции

Президент Франции Макрон указал Трампу на то, что Россия проигнорировала требования США относительно переговоров и прекращения огня.

Эммануэль Макрон в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о том, что Россия проигнорировала требования США и их союзников о мирных переговорах и решительном прекращении огня в войне с Украиной, — сообщается на французском телеканале BFM TV.

Французский лидер отметил, что Россия фактически преобладала в мире и отказалась прекратить огонь, несмотря на призывы к 30-дневному перемирию.

Макрон с лидерами европейских держав согласовали с США позицию о необходимости усиления давления на Россию, в том числе через новые санкции, если та не согласится на прекращение огня и мир.