Глава украинской делегации Умеров: Нашим следующим шагом должна стать встреча Зеленского и Путина

Глава украинской делегации по переговорам в Стамбуле, министр обороны Рустем Умеров, провел брифинг 16 мая 2025 года по итоговой встрече с российской делегацией.

Обсуждалась резолюция о прекращении огня, в частности предложение Украины о 30-дневном перемирии.

Договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и организация встречи президентов Украины и России.

Умеров отметил, что после обмена пленными стороны представят свои детальные предложения по прекращению огня.

Переговоры проходили впервые с 2022 года.