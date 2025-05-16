Вода из шахт — жители Макеевки негодуют на качество воды

Недавно «Новости Донбасса» писали о том, что реки канализационных стоков текут по улице.

Теперь жижа неопределенного цвета течет из кранов.



«Это уже та самая вода из шахт?» — задаются вопросом люди.

Так они характеризуют подачу «питьевой воды» местными коммунальщиками, которые, к слову, утверждают, что она «соответствует всем санитарным нормам», а значит ее можно пить.

Это неоднократное нарекание на качество водопроводной воды в Макеевке от местных жителей. О причинах водного кризиса в Донецкой области можно прочитать в нашем материале.