Идет работа над списками пленных — ГУР

ГУР уже работает над списками пленных для обмена 1000 на 1000, о котором договорились с РФ на переговорах в Стамбуле, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Он отметил, что разведка имеет опыт работы с российской стороной и будет прилагать усилия, чтобы каждый украинец вернулся домой.

Ранее глава российской делегации Мединский подтвердил обмен в формате «1000 на 1000» в ближайшее время.

Напомним, глава украинской делегации по переговорам в Стамбуле, министр обороны Рустем Умеров на брифинге сообщил о договоренности по обмену пленными по формуле «1000 на 1000».