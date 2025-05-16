Главное за день: Украина и РФ договорились об обмене пленными. Взрывы и пожар на военном складе в Крыму

Политика



В ходе переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле обсуждалась резолюция о прекращении огня, в частности предложение Украины о 30-дневном перемирии. Стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и организация встречи президентов Украины и России.



По данным агентства Reuters, российская сторона потребовала от Украины полного вывода войск с четырех областей, которые РФ незаконно внесла в свою конституцию как «российские территории». Украинская делегация категорически отвергла это требование. В ответ российские представители заявили: «В следующий раз областей будет уже пять».



Премьер-министр Польши Дональд Туск после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что впереди могут быть «очень тяжелые дни». Он отметил, что российская сторона отказалась вести переговоры с участием США и выдвинула неприемлемые условия не только для Украины, но и для всех участников процесса.



Общество



ГУР уже прорабатывает списки пленников для обмена в формате 1000 на 1000, о котором договорились с Россией во время переговоров в Стамбуле, сообщил заместитель руководителя ГУР Скибицкий.



Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил пленного гражданина Австралии Оскара Дженкинса 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 22 декабря 2024 года российские оккупанты взяли в плен гражданина Австралии.



С 2015 года на временно оккупированных Россией территориях Украины было установлено не менее пяти памятников Иосифу Сталину. Установка таких памятников на оккупированных территориях Украины противоречит украинскому законодательству и воспринимается как акт идеологической агрессии.



Над оккупированной частью Донецкой области с российского самолета «нештатно сошла» авиабомба ФАБ-500. Бомба приземлилась во двор дома в селе Пантелеймоновка Ясиноватского района. Пострадавших нет.



В Украину вернули тела 909 военных. Это погибшие из Кураховского, Покровского, Бахмутского, ⁠Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского, Харьковского направлений и моргов на территории РФ.



Боевые действия



Два человека погибли, трое ранены из-за атак российских дронов по Константиновке. Армия РФ обстреляла ангар в Славянске, возник масштабный пожар, затем россияне нанесли повторные удары. В Покровске ранены пять человек, повреждены три дома. В Херсоне под российский обстрел попали работники городской администрации, ранен один человек. В Купянске из-за российского удара FPV-дроном погибла 55-летняя коммунальщица, четверо ее коллег ранены. В Одеской области три человека получили ранения, разрушены частные дома, хозяйственные постройки и гараж.



Ночью и утром 16 мая беспилотники атаковали оккупированный Крым. Взрывы прогремели в Севастополе, Ялте, Алупке, Бахчисарае, Балаклаве и в селе Перевальное. Cдетонировал склад боеприпасов и есть погибшие военные РФ.