На восточном направлении уничтожен вражеский БУК-М1 — ОСГВ «Хортица»

На одном из ключевых направлений уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс «БУК-М1», сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артразведки «Черный лес» удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому зенитному ракетному комплексу «БУК-М1» с боекомплектом во время перемещения.

Этот фейерверк от детонации БК – следствие точного попадания в современный ЗРК российской армии.

Каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии — это снижение боеспособности врага на поле боя на длительное время, говорится в сообщении.

ЗРК «БУК-М1» — одно из ключевых средств ПВО противника. Ориентировочная стоимость примерно 10 млн долларов.