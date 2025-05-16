Лиманское направление — эвакуация детей

Экипаж полиции «Белый ангел» продолжает эвакуировать людей из опасных районов восточного направления.

Из-за приближающегося фронта продолжается вынужденная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Лиманщины, говорится в сообщении полиции Донецкой области.



Только за один день полицейские спасли пять семей из-под обстрелов. Среди эвакуированных — пять девочек и двое ребят, в возрасте от 4 до 17 лет.

Четыре семьи эвакуированы из Корового Яра, еще одна — из Новоселовки. Две из них ранее уже покинули Лиман, но из-за обстрелов были вынуждены снова выезжать дальше, в более безопасное место.

По дороге дети рассказывали о жизни под звуки взрывов и о своих мечтах.

«Когда вырасту, хочу стать военной. Вырасту и буду смелой», — говорит 7-летняя Марина.

Ранее сообщалось, как «Белый ангел» спасал людей из полуразрушенного частного сектора Покровска.