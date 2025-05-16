Нас ждут очень тяжелые дни — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что впереди могут быть «очень тяжелые дни», пишет польское издание rmf24.

Он отметил, что российская сторона в переговорах в Стамбуле не продемонстрировала доброй воли, отказалась вести переговоры с участием США и выдвинула неприемлемые условия не только для Украины, но и для всех участников процесса.

Туск считает, что позицию России трудно назвать конструктивной, и главной силой остается сохранение единства Европы и США в вопросе поддержки Украины. По его словам, ситуация требует увеличения давления в России, и впереди, вероятно, будут тяжелые времена.

Ранее сообщалось, что переговоры прошли безрезультатно.