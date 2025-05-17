Массированные обстрелы Донецкой области: 2 погибших, 9 раненых, эвакуация продолжается

За сутки армия РФ 18 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 181 человек, в том числе 38 детей. Об этом в оперативной сводке сообщает Донецкая областная военная администрация.
По состоянию на утро 17 мая известно об обстрелах Покровского, Краматорского и Бахмутского районов. По информации ВА:
Обстрелы Донетчины. Все фото: Донецкая ВА
Напомним, эвакуировать людей из опасных районов восточного направления экипаж полиции «Белый ангел». Вчера полиция сообщила, что только за один день полицейские спасли пять семей из-под обстрела.