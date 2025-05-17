Массированные обстрелы Донецкой области: 2 погибших, 9 раненых, эвакуация продолжается

Обстрелы Донетчины. Фото: Донецкая ВА

За сутки армия РФ 18 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 181 человек, в том числе 38 детей. Об этом в оперативной сводке сообщает Донецкая областная военная администрация.



По состоянию на утро 17 мая известно об обстрелах Покровского, Краматорского и Бахмутского районов. По информации ВА:

Покровский район:



В Белицком Добропольской громады обстреляна заброшенная промзона.



В Покровске ранены 5 человек, повреждены 7 частных домов.





В Белицком Добропольской громады обстреляна заброшенная промзона. В Покровске ранены 5 человек, повреждены 7 частных домов. Краматорский район.



В Лимане ранен человек, в Заречном повреждены 3 дома.



В окрестностях Андреевки повреждено 5 единиц транспорта.



В Райгородке Николаевской громады повреждены 6 частных домов, предприятие и линия электропередач.



В Куртовке Дружковской громады повреждены 2 дома и админздание.



В Константиновке 2 человека погибли и 3 ранены, повреждены 3 частных дома, многоэтажка и админздание.



В Новодмитровке повреждены 3 дома. В Ильиновке поврежден инфраструктурный объект.





В Лимане ранен человек, в Заречном повреждены 3 дома. В окрестностях Андреевки повреждено 5 единиц транспорта. В Райгородке Николаевской громады повреждены 6 частных домов, предприятие и линия электропередач. В Куртовке Дружковской громады повреждены 2 дома и админздание. В Константиновке 2 человека погибли и 3 ранены, повреждены 3 частных дома, многоэтажка и админздание. В Новодмитровке повреждены 3 дома. В Ильиновке поврежден инфраструктурный объект. Бахмутский район:



В Северске повреждены 4 дома. Обстрелы Донетчины. Все фото: Донецкая ВА

Напомним, эвакуировать людей из опасных районов восточного направления экипаж полиции «Белый ангел». Вчера полиция сообщила, что только за один день полицейские спасли пять семей из-под обстрела.