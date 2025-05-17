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Массированные обстрелы Донецкой области: 2 погибших, 9 раненых, эвакуация продолжается

17 мая 2025, 10:26

Массированные обстрелы Донецкой области: 2 погибших, 9 раненых, эвакуация продолжается

Обстрелы Донетчины. Фото: Донецкая ВА Обстрелы Донетчины. Фото: Донецкая ВА

За сутки армия РФ 18 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 181 человек, в том числе 38 детей. Об этом в оперативной сводке сообщает Донецкая областная военная администрация.

По состоянию на утро 17 мая известно об обстрелах Покровского, Краматорского и Бахмутского районов. По информации ВА:

  • Покровский район:

    В Белицком Добропольской громады обстреляна заброшенная промзона.

    В Покровске ранены 5 человек, повреждены 7 частных домов.

  • Краматорский район.

    В Лимане ранен человек, в Заречном повреждены 3 дома.

    В окрестностях Андреевки повреждено 5 единиц транспорта.

    В Райгородке Николаевской громады повреждены 6 частных домов, предприятие и линия электропередач.

    В Куртовке Дружковской громады повреждены 2 дома и админздание.

    В Константиновке 2 человека погибли и 3 ранены, повреждены 3 частных дома, многоэтажка и админздание.

    В Новодмитровке повреждены 3 дома. В Ильиновке поврежден инфраструктурный объект.

  • Бахмутский район:

    В Северске повреждены 4 дома.

    Обстрелы Донетчины. Все фото: Донецкая ВА

Напомним, эвакуировать людей из опасных районов восточного направления экипаж полиции «Белый ангел». Вчера полиция сообщила, что только за один день полицейские спасли пять семей из-под обстрела. 

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