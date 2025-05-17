Дроны СБУ поразили вражеские склады боеприпасов в Крыму

Дроны Службы безопасности Украины (СБУ) поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ возле Перевального в Крыму.

Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.Также есть информация о находившихся на военном составе погибших российских военных.

Об этом «Суспільному Крим» сообщили источники в СБУ.

«СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных способностей врага будет продолжаться», — сказано в сообщении.