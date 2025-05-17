Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«Бил пацанов». За что судят подозреваемого в избиениях украинских военнопленных Максима Бобылева

17 мая 2025, 13:19

«Бил пацанов». За что судят подозреваемого в избиениях украинских военнопленных Максима Бобылева

Владимир Бобылев. Фото: Координаційний штаб з обміну полоненими Владимир Бобылев. Фото: Координаційний штаб з обміну полоненими

Освобожденного из плена Максима Бобылева судят за сотрудничество с российскими оккупантами.

15 мая 2025 года в Киеве должно было состояться необычное и в определенной степени прецедентное судебное заседание. На скамье подсудимых — морской пехотинец Максим Бобылев, которого обвиняют в том, что сам, находясь в неволе, он сотрудничал с администрацией Горловской колонии, участвовал в избиениях и унижениях других военнопленных. Против него свидетельствуют десятки людей, однако он своей вины не признает.

Редакция «Новостей Донбасса» связалась с некоторыми освобожденными военнопленными, знакомыми с Бобылевым, имеющими собственные данные об этом человеке.

Кто такой Максим Бобылев?

Максим Бобылев попал в плен в первый день полномасштабного вторжения РФ. Он нес службу в Херсонской области. Точные обстоятельства этого события не известны.

Находился в таких местах незаконного содержания украинских военнопленных, как заброшенные общежития в Крыму, СИЗО в Еленовке, СИЗО №2 в Таганроге и в других городах России.

Однако на путь сотрудничества с врагом, по данным следствия и наших собеседников, вступил в Горловской исправительной колонии примерно с сентября 2023 года.

По версии следствия, на счету подсудимого четыре эпизода и пятеро пострадавших.

«Эта мразь била пацанов наравне с вертухаями!», — говорит один из освобожденных защитников Украины, пожелавший сохранить анонимность.

Один из опрошенных заявляет, что фигурант не только проявлял лояльность к оккупационной администрации. Он открыто говорил, что якобы «ненавидит Азов», «ненавидит всех националистов» и другие нарративы оккупантов.

В плену Бобылев занял должность так называемого «дневального ДИЗО» (дисциплинарного изолятора, отличающегося более жесткими условиями содержания).

Если анализировать данные следствия, можно прийти к выводу, что именно там Максим Бобылев дал волю своим убеждениям. В его обязанности входило следить за бытовыми условиями бойцов, содержащихся в камерах (выдавать мыло, постельное белье, находить нужных оперативникам для допроса людей), однако это не все. Несколько респондентов заявляют, что он подглядывал за другими пленными и доносил на тех, кто нарушал режим содержания: мог позволить себе присесть, а не стоять целый день на ногах. Также Бобылев был замечен в издевательствах над военнопленными наравне с сотрудниками колонии.

Бобылев во время заседания суда. Фото: Instagram / your_leleka


Конечно же, за свои действия Бобылев имел вознаграждения и привилегии, был неприкасаемым для сотрудников мест содержания. Он питался отдельно от других, получал сигареты, был всегда тепло одет, мог свободно передвигаться по территории лагеря и т.д.

Наши собеседники из числа бывших военнопленных и встречавших Бобылева в плену, отмечают, что работал подсудимый не «за плюшки», а «за убеждения».

Во время судебных слушаний выяснилось несколько эпизодов. В одном из эпизодов обвиняемый удерживал руки военнопленного в тот момент, когда сотрудники колонии били его ногами по голове и топили в унитазе. В другом — ударил в грудь ногой. Также Бобылев участвовал в «приемках» — массовых жестоких избиениях новоприбывших в колониях. «Работодатели» из числа оккупантов выдавали ему резиновую палку, он, по данным следствия, избивал других.

По информации правоохранителей, зафиксирован факт, что Бобылев вместе с оперативниками Горловской колонии 30 октября 2023 года с помощью спец.средств избивал военнопленных.

«Однажды нас заставили отнести в СИЗО матрасы. Каждый такой поход мог закончится чем угодно: там заставляли двигаться или бегом, или на корточках, могли ударить просто так. Но Максим там работал, ему нравилось», — рассказывает один из освобожденных украинских защитников.

Будучи знакомым с ним по другим местам содержания, в надежде получить хоть какую-то информацию из внешнего мира (Бобылев имел хорошие отношения с сотрудниками колонии, во время обыска у него нашли блокнот с российскими телефонными номерами) парень подобрал момент и обратился к фигуранту дела.

«Как дела?» спросил я у него. «Лучше, чем у вас», — взглянув на меня, как на животное, ответил он, — рассказывает один из свидетелей «Новостям Донбасса». На этом разговор закончился.

Максим Бобылев во время опросов в колонии заявлял, что желает остаться на оккупированной территории и получить паспорт РФ, но его обменяли летом 2024 года. Практически сразу он попал в поле зрения украинских правоохранителей и вот уже полгода находится под стражей.

Адвокат Бобылева Евгений Олейник заявляет, что это — слишком строго для него, потому что «во-первых он до сих пор украинский военнослужащий, который намерен продолжить служить дальше».

Освобожденные защитники Украины, которые являются свидетелями по делу о работе Бобылева на РФ, считают своим долгом довести до логического завершения судебный процесс. Они уверяют, что продолжат ходить на суды или хотя бы мониторить их ход.

В случае доказательства вины, Максиму Бобылеву грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Дата следующего заседания суда пока неизвестна.

ТЕГИ

Люди
Максим Бобылев
Прочее
Сизо Плен Всу пленные украинские военные военнопленные Обмен пленными
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:56
Крым, четыре области и никаких претензий на репарации — «хотелки» Кремля
23:00
Главное за день: Украина и РФ договорились об обмене пленными. Взрывы и пожар на военном складе в Крыму
20:37
Вода из шахт — жители Макеевки негодуют на качество воды
17:06
Обострение сталинофилии — «твердая рука» появилась на Таганке
15:14
Россия будет производить беспилотники на заводе в оккупированном Луганске. Что известно
14:09
Журналисты посчитали сколько памятников Сталину на оккупированных территориях
11:55
Полутонная российская авиабомба упала во двор дома в оккупированном селе Донецкой области
11:46
В Перевальном обнаружены десятки погибших оккупантов — «АТЕШ»
23:08
Главное за день: Украина исключает компромисс по Крыму. В Херсоне разрушен зооприют, пострадали животные
22:00
В «ДНР» обострился кадровый голод на учителей
20:06
В оккупации: Балицкий остался без зама
14:08
В Севастополе эвакуируют имущество 810-й бригады морпехов РФ
23:24
Главное за день: Украина вводит статус депортированных детей. Россия сформировала делегацию для переговоров в Стамбуле
17:03
К решению проблемы с бродячими собаками в оккупированном Мариуполе привлекли Московский зоопарк
16:23
«Начальник» таможенного поста «Старобельск» заочно приговорен к 15 годам с конфискацией имущества
10:54
В оккупированном Мариуполе при съемках фильма повредили оптоволоконный кабель связи
09:38
Захватчики не собираются восстанавливать разбомбленный ими же роддом в оккупированном Мариуполе
08:22
В Крыму отели заставляют бронировать номера для военных на лето
23:00
Главное за день: Посланники Трампа летят в Стамбул. Россия снижает удары по Украине
16:30
В школах Мелитополя старшеклассников готовят к службе в армии
все новости
13:56
Крым, четыре области и никаких претензий на репарации — «хотелки» Кремля
13:19
«Бил пацанов». За что судят подозреваемого в избиениях украинских военнопленных Максима Бобылева
13:05
Кремль выдвинул принципиальное условие по встрече Зеленского и Путина
12:22
Дроны СБУ поразили вражеские склады боеприпасов в Крыму
11:32
Вчера из-за обстрелов Покровска 5 человек получили ранения — Покровская МВА
11:01
Украинские радиоэлектронщики ищут противодействие вражеским беспилотникам на основе ИИ
10:26
Массированные обстрелы Донецкой области: 2 погибших, 9 раненых, эвакуация продолжается
09:49
На восточном направлении враг атаковал более 100 раз
23:00
Главное за день: Украина и РФ договорились об обмене пленными. Взрывы и пожар на военном складе в Крыму
22:47
Нас ждут очень тяжелые дни — Туск
22:22
Лиманское направление — эвакуация детей
21:56
На восточном направлении уничтожен вражеский БУК-М1 — ОСГВ «Хортица»
21:14
Идет работа над списками пленных — ГУР
20:37
Вода из шахт — жители Макеевки негодуют на качество воды
19:52
В Анапу мало кто поедет из-за разлива мазута
19:13
Глава украинской делегации Умеров: Нашим следующим шагом должна стать встреча Зеленского и Путина
18:15
МиГ-29 ВСУ уничтожил штурмовые группы РФ в руинах дома
18:11
Макрон о России: Не хочет мира — получит санкции
17:45
Бывшая посол США в Украине объяснила, почему ушла с должности
17:45
РФ завешивает фронт оптоволокном для управления дронами — НГУ
все новости
ВИДЕО
МиГ-29 ВСУ нанес удар по дому с оккупантами. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ уничтожил штурмовые группы РФ в руинах дома
16 мая, 18:15
Дерево, затянутое оптоволоконным кабелем на фронте. Фото: кадр из видео РФ завешивает фронт оптоволокном для управления дронами — НГУ
16 мая, 17:45
Два человека погибли в результате удара российского дрона по центру Константиновки днем 16 мая. Фото: Донецкая областная прокуратура Два человека погибли, трое ранены из-за атак российских дронов по Константиновке днем 16 мая — прокуратура
16 мая, 14:31
Авиаудар МиГ-29 по пункту управления БпЛА РФ. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили пункт управления дронами РФ с помощью МиГ-29
16 мая, 13:53
Удар по российским пехотинцам. Фото: кадр из видео Штурмовики ВСУ ликвидировали группу российских пехотинцев за 15 минут
16 мая, 12:37
Детонация на складе боеприпасов в Перевальном в оккупированном Крыму. Фото: «Крымский ветер» Беспилотники атаковали оккупированный Крым: сообщают, что детонирует склад боеприпасов и есть погибшие военные РФ
16 мая, 09:21

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор