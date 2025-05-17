«Бил пацанов». За что судят подозреваемого в избиениях украинских военнопленных Максима Бобылева

Владимир Бобылев. Фото: Координаційний штаб з обміну полоненими

Освобожденного из плена Максима Бобылева судят за сотрудничество с российскими оккупантами.



15 мая 2025 года в Киеве должно было состояться необычное и в определенной степени прецедентное судебное заседание. На скамье подсудимых — морской пехотинец Максим Бобылев, которого обвиняют в том, что сам, находясь в неволе, он сотрудничал с администрацией Горловской колонии, участвовал в избиениях и унижениях других военнопленных. Против него свидетельствуют десятки людей, однако он своей вины не признает.



Редакция «Новостей Донбасса» связалась с некоторыми освобожденными военнопленными, знакомыми с Бобылевым, имеющими собственные данные об этом человеке.

Кто такой Максим Бобылев?

Максим Бобылев попал в плен в первый день полномасштабного вторжения РФ. Он нес службу в Херсонской области. Точные обстоятельства этого события не известны.



Находился в таких местах незаконного содержания украинских военнопленных, как заброшенные общежития в Крыму, СИЗО в Еленовке, СИЗО №2 в Таганроге и в других городах России.



Однако на путь сотрудничества с врагом, по данным следствия и наших собеседников, вступил в Горловской исправительной колонии примерно с сентября 2023 года.



По версии следствия, на счету подсудимого четыре эпизода и пятеро пострадавших.



«Эта мразь била пацанов наравне с вертухаями!», — говорит один из освобожденных защитников Украины, пожелавший сохранить анонимность.



Один из опрошенных заявляет, что фигурант не только проявлял лояльность к оккупационной администрации. Он открыто говорил, что якобы «ненавидит Азов», «ненавидит всех националистов» и другие нарративы оккупантов.



В плену Бобылев занял должность так называемого «дневального ДИЗО» (дисциплинарного изолятора, отличающегося более жесткими условиями содержания).



Если анализировать данные следствия, можно прийти к выводу, что именно там Максим Бобылев дал волю своим убеждениям. В его обязанности входило следить за бытовыми условиями бойцов, содержащихся в камерах (выдавать мыло, постельное белье, находить нужных оперативникам для допроса людей), однако это не все. Несколько респондентов заявляют, что он подглядывал за другими пленными и доносил на тех, кто нарушал режим содержания: мог позволить себе присесть, а не стоять целый день на ногах. Также Бобылев был замечен в издевательствах над военнопленными наравне с сотрудниками колонии.

Бобылев во время заседания суда. Фото: Instagram / your_leleka



Конечно же, за свои действия Бобылев имел вознаграждения и привилегии, был неприкасаемым для сотрудников мест содержания. Он питался отдельно от других, получал сигареты, был всегда тепло одет, мог свободно передвигаться по территории лагеря и т.д.



Наши собеседники из числа бывших военнопленных и встречавших Бобылева в плену, отмечают, что работал подсудимый не «за плюшки», а «за убеждения».



Во время судебных слушаний выяснилось несколько эпизодов. В одном из эпизодов обвиняемый удерживал руки военнопленного в тот момент, когда сотрудники колонии били его ногами по голове и топили в унитазе. В другом — ударил в грудь ногой. Также Бобылев участвовал в «приемках» — массовых жестоких избиениях новоприбывших в колониях. «Работодатели» из числа оккупантов выдавали ему резиновую палку, он, по данным следствия, избивал других.



По информации правоохранителей, зафиксирован факт, что Бобылев вместе с оперативниками Горловской колонии 30 октября 2023 года с помощью спец.средств избивал военнопленных.



«Однажды нас заставили отнести в СИЗО матрасы. Каждый такой поход мог закончится чем угодно: там заставляли двигаться или бегом, или на корточках, могли ударить просто так. Но Максим там работал, ему нравилось», — рассказывает один из освобожденных украинских защитников.



Будучи знакомым с ним по другим местам содержания, в надежде получить хоть какую-то информацию из внешнего мира (Бобылев имел хорошие отношения с сотрудниками колонии, во время обыска у него нашли блокнот с российскими телефонными номерами) парень подобрал момент и обратился к фигуранту дела.



«Как дела?» спросил я у него. «Лучше, чем у вас», — взглянув на меня, как на животное, ответил он, — рассказывает один из свидетелей «Новостям Донбасса». На этом разговор закончился.



Максим Бобылев во время опросов в колонии заявлял, что желает остаться на оккупированной территории и получить паспорт РФ, но его обменяли летом 2024 года. Практически сразу он попал в поле зрения украинских правоохранителей и вот уже полгода находится под стражей.



Адвокат Бобылева Евгений Олейник заявляет, что это — слишком строго для него, потому что «во-первых он до сих пор украинский военнослужащий, который намерен продолжить служить дальше».



Освобожденные защитники Украины, которые являются свидетелями по делу о работе Бобылева на РФ, считают своим долгом довести до логического завершения судебный процесс. Они уверяют, что продолжат ходить на суды или хотя бы мониторить их ход.



В случае доказательства вины, Максиму Бобылеву грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.



Дата следующего заседания суда пока неизвестна.