Кремль выдвинул принципиальное условие по встрече Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна при соблюдении особых договоренностей.
Он подчеркнул, что для Москвы принципиально важно, кто будет подписывать документы с украинской стороны.
Песков сообщил, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня.
Первоочередными задачами он назвал выполнение стамбульских соглашений; обмен пленными по формуле «1000 на 1000».
При этом состав российской делегации меняться не будет, так как переговорный процесс только начался.
Переговоры продолжаются в закрытом режиме, и детали находятся в стадии согласования.
Песков также отметил, что после стамбульских переговоров контактов с Вашингтоном не было, а о возможном телефонном разговоре Путина с Дональдом Трампом Кремль проинформирует дополнительно.