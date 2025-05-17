Кремль выдвинул принципиальное условие по встрече Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна при соблюдении особых договоренностей.

Он подчеркнул, что для Москвы принципиально важно, кто будет подписывать документы с украинской стороны.

Песков сообщил, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня.

Первоочередными задачами он назвал выполнение стамбульских соглашений; обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

При этом состав российской делегации меняться не будет, так как переговорный процесс только начался.

Переговоры продолжаются в закрытом режиме, и детали находятся в стадии согласования.

Песков также отметил, что после стамбульских переговоров контактов с Вашингтоном не было, а о возможном телефонном разговоре Путина с Дональдом Трампом Кремль проинформирует дополнительно.