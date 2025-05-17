Крым, четыре области и никаких претензий на репарации — «хотелки» Кремля

Делегация РФ на переговорах в Стамбуле выдвинула требование, чтобы Крым, а также еще четыре украинские области были признаны российскими не только Киевом, а всем международным сообществом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

Кремль, по словам собеседников агентства, продолжает требовать всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, де-факто настаивая, чтобы Киев сдал земли, которые подконтрольны украинскому правительству.

На данный момент, по подсчетам американского Института изучения войны, армия РФ заняла почти полностью лишь Луганскую область, а остальные три региона контролирует примерно на 70%.

Кроме того, Россия требует, чтобы Украина приняла нейтральный статус, исключила присутствие на своей территории иностранных войск и оружия массового уничтожения, а также отказалась от любых претензий на репарации.

Ранее сообщалось, что экологический ущерб, нанесенный российской агрессией Луганщине, превысил 622 млрд гривен.