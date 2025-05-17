Порт в Мариуполе контролирует компания, связанная с производителями беспилотников для армии РФ

Порт в Мариуполе контролирует компания, связанная с учредителями предприятия по производству беспилотников для армии РФ. В 2022 году она стала резидентом Военного инновационного комплекса «Эра» — проекта Минобороны РФ по разработке новейшего вооружения. Об этом сообщается в расследовании «Новостей Донбасса».



Изначально порт в Мариуполе контролировала компания «РосКапСтрой», учредитель которой Минстрой России. В Мариуполе она создала логистический центр, через который публично ввозились строительные материалы для «большого восстановления», а не публично оружие для войны. Потом на этих же судах вывозилось зерно и металл. Но летом 2024 года компания, которая контролирует порт, изменилась.



«Это новое предприятие “Ника”. Оно там, кстати, не одно. Одному принадлежит порт на сегодняшний день. Они декларируют стивидорские услуги, а другая такая же “Ника”, судя по всему, владеет судами, по крайней мере, долей судов, на которых это перевозится», — комментирует руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.



Владеет доходной частью порта, а также занимается продажей угля и каолина компания «Ника трейд инвест». Она зарегистрирована на проспекте Мира, 15 в Донецке. Именно этой компании, как инвестору, отдали месторождение каолина «Белая балка» недалеко от Волновахи.



В декабре 2024 года доступ к части данных о «Ника трейд инвест», в том числе о руководителях и учредителях, ограничили. Тем не менее, «Новости Донбасса» нашли эту информацию. 12 мая 2023 года в состав учредителей «Ники трейд инвест» добавили Людмилу Гурову. Сейчас она фигурирует в нескольких компаниях. Это «Ника» и «Робоавиа».



«Ника» — ростовская компания, которая, согласно данным из реестров, занимается торговлей топливом, рудами, металлами, зерном. До конца декабря 2023 года эта «Ника» была среди учредителей донецкой «Ники трейд инвест».



Компания «Робоавиа» родом из Симферополя, но сейчас зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Занимается разработкой и производством беспилотников. В 2022 году она стала резидентом Военного инновационного комплекса «Эра» — проекта Минобороны РФ по разработке новейшего вооружения, писал Центр журналистских расследований. Тогда же компанию возглавил Роман Гуров — вероятно, сын Людмилы Гуровой. До этого Гуровы не были связаны ни с большим бизнесом, ни с беспилотниками. Сейчас «Робоавиа» якобы строит в Ростове завод и планирует выпускать 1100 беспилотников в год.



Но связи Гуровых с компанией «Ника трейд инвест» стали подчищать. 22 декабря 2023 года и Людмилу Гурову, и ООО «Ника» из состава учредителей «Ники трейд инвест» исключили. А доступ к информации о компании закрыли.