Масштабный обмен пленными «1000 на 1000» состоится на следующей неделе — Буданов

Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в формате «1000 на 1000» может состояться уже на следующей неделе.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, обмен будет происходить по спискам, и «мы будем выбирать тех, кого сможем забрать, а также предоставим необходимое количество людей с обратной стороны». Он отметил, что не видит особых проблем для реализации этого обмена.

Договоренность об обмене была достигнута на переговорах в Стамбуле 16 мая между украинской и российской сторонами. Украина начала работу над списками лиц, которые будут возвращены.