Россия и США обсудили итоги российско-украинских переговоров

Лавров провел в субботу, 17 мая, телефонный разговор с госсекретарем США Рубио.

Они обсудили итоги состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров.

Рубио подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, он приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке сторонами видения условий, необходимых для выхода на перемирие.

Лавров подтвердил готовность России дальше работать с США по украинскому урегулированию.