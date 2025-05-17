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Россия и США обсудили итоги российско-украинских переговоров

17 мая 2025, 16:12

Россия и США обсудили итоги российско-украинских переговоров

Россия и США обсудили итоги российско-украинских переговоров

Лавров провел в субботу, 17 мая, телефонный разговор с госсекретарем США Рубио.

Они обсудили итоги состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров.

Рубио подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, он приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке сторонами видения условий, необходимых для выхода на перемирие.

Лавров подтвердил готовность России дальше работать с США по украинскому урегулированию.

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